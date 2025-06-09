Викрали хлопця та вимагали $1 мільйон викупу: в Одесі засудили учасників злочинного угруповання

У березні 2021 року в Одесі учасники групи викрали сина місцевих підприємців.

В Одесі засудили п'ятьох членів ОЗГ за викрадення людини та вимагання 1 мільйона доларів. Їх визнали винними у викраденні сина підприємців та утримуванні заради викупу.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури п’ятьох учасників організованої групи визнано винними у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Трьох учасників ОЗГ засудили до 10 років позбавлення волі, ще двох – до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відомо, що у березні 2021 року в Одесі організована група викрала місцевого мешканця – сина підприємців. Його незаконно утримували, вимагаючи від родичів викуп у розмірі 1 млн доларів за звільнення.

Після викрадення потерпілого перевезли до Києва, де учасників групи затримали правоохоронці, а потерпілого – звільнено.

На вирок суду вони очікували під вартою.