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У Києві попрощалися з трьома рятувальниками, вбитими російським ударом

Удар обірвав життя Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ремінного. 

У Києві попрощалися з рятувальниками, які загинули 6 червня у Солом'янському районі Києва
Фото: Суспільне новини/Анна Железняк
У Києві попрощалися з рятувальниками, які загинули 6 червня у Солом'янському районі Києва

У Києві 9 червня попрощалися з трьома рятувальниками, які були вбиті російським ударом минулої п'ятниці. Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ремінний загинули 6 червня під час порятунку киян після атаки Росії в Солом'янському районі, повідомили в ДСНС. 

Ще 21 рятувальник у столиці та Тернополі залишається у лікарнях, оговтуючись після того обстрілу. Росія неодноразово завдавала цілеспрямованих ударів по рятувальниках, які прибували на місця атак.

Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Фото: facebook/Yan Dobronosov

Фото: facebook/Yan Dobronosov

Фото: facebook/Yan Dobronosov

Фото: facebook/Yan Dobronosov

Фото: facebook/Yan Dobronosov

Фото: facebook/Yan Dobronosov

У Києві попрощалися з трьома рятувальниками, вбитими 6 червня
Фото: скриншот
У Києві попрощалися з трьома рятувальниками, вбитими 6 червня

Вранці 6 червня ворог завдав чергового комбінованого удару по Україні. У Києві загинули троє рятувальників, ще близько 30 людей отримали поранення. Ворог атакував декілька районів, та наймасштабніші руйнування були саме в Солом'янському районі. Аварійні роботи там тривали по 8 червня включно. 
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