Чому вимоги Росії неможливо виконати

Анексія
Евакуювати Запоріжжя й Херсон, вивезти сотні тисяч людей з проукраїнською позицією, родичі яких у Силах оборони України, які донатили й виступали проти окупації, — аби вони не потрапили на підвал і у фільтраційні табори?
Навіть без того, що ніхто на це не піде, а той, хто навіть озвучить це в Україні публічно, стане політичним трупом. Куди, за які гроші, з чого вони житимуть? Загалом населення цих міст — 1.3 млн. Транспорт, житло, робочі місця, допомога, облаштування — це десятки мільярдів доларів.
Ми вже бачили, як США домовилися про швидкий мир, поки ЄС заплатить за миротворчу місію і знайде для неї контингент.
Тут навіть до ворожки не треба ходити, що ніяких грошей на це нам не буде, бо в такому разі війна на кілька років ущухне, а порятунок потопельників — клопіт самих потопельників.
Припинення вогню
Росія вимагає, щоб Україна спочатку вивела війська, а потім, через 30 днів, буде припинення вогню?
Тобто ми маємо підписати папір, за яким нас битимуть КАБами та крилатими ракетами на ротаціях; підписати папір про заборону передислоковувати війська, якщо раптом знову почнеться загострення — просування на Сумщині й Чернігівщині, висадка десанту, спроби оточення?
У принципі не існує такого паперу. Якщо хтось атакує частини, то вони зарухаються — самогубців у ЗСУ немає.
І де гарантія, що коли ми відійдемо з агломерацій Донбасу, з підготовлених позицій і на правий берег, війська РФ не рушать далі? На плечах військ, що виходять, висаджуючи морські десанти, як у Поті в Грузії, і вертолітні, як у Кодорській ущелині. Її теж не існує в принципі. Той, хто заявляє інше, — шизофренік.
Демобілізація
Розпустити одні з найбоєздатніших частин: «Азов», Третю штурмову, частини НГУ й розпочати процес демобілізації? І точно війна не триватиме далі, як у 2022 році; армія РФ просто приїхала на навчання, і абсолютно точно всі свідчення звірств у Бучі зняті, за заявами Москви, на Кіностудії Довженка. Держава у нас не взірець ефективності, але на таке не піде ніхто, у жодному куточку світу.
Скласти зброю означає отримати Бучу на всю країну — жодного іншого варіанта з людожерами в Кремлі не буде. Доведено кувалдами в Сирії та катівнями у РФ, де працівники ФСВП ґвалтують засуджених.
Заборона членства в НАТО та військової допомоги Заходу
Ну от підписали ми папірець. А контролювати як? Що замість контейнерів з будматеріалами й технікою для повоєнного відновлення до нас не їдуть дрони, САУ і таємно в ЄС не навчаються офіцери?
Розмістити на об'єктах спостерігачів? Так не проблема отримувати цю допомогу в обхід баз під наглядом.
Це вже не кажучи, що будь-які сили РФ усередині України стануть цілями атак дронами, підривів і запеклої партизанської війни. Благо, зараз дрони можна паяти на будь-якій кухні, а сотні тисяч людей, що втратили близьких, бізнеси й будинки, нікуди не дінуться — ненависть, яку роздмухав Кремль, забиратиме життя ще роками.
Перша ліванська війна як приклад мирного процесу
Ліван зазнав повної поразки 1982 року: столицю взяли штурмом; ізраїльтян підтримала християнська міліція; частину країни окупувала Сирія.
Вимоги ізраїльтян — створити зону безпеки в Південному Лівані, евакуювати 14 тисяч бійців супротивника з Бейрута, провести вибори у яких візьмуть участь християнські сили.
Анексії міст з мільйоном населення, роззброєння, обмеження на збройні сили? А цього Ізраїль не вимагав.
Тобто країна, яка зазнала повної поразки і стала ареною громадянської війни, отримала від сторони-переможиці вимоги м'якші, ніж Україна, яка, попри втрати і втому від війни, не програла.
Це досконале безумство, що показує, наскільки відірвані від реальності в Кремлі.
Мир у руках тих, хто почав війну
Тож укотре: війна триватиме до фізичної смерті режиму РФ — смерті Путіна чи перевороту.
Війна триватиме до окупації та розгрому України, але в такому разі почнеться міська герилья.
Війна триватиме до поразки у війні й розпаду РФ — і тоді Сили оборони України їздитимуть на стабілізаційні заходи до БНР.
Війна триватиме до входження РФ в економічну рецесію і чергового Мінська, навіть якщо він називатиметься Стамбулом — з прицілом на черговий раунд, щойно трохи полегшає.
Мир завжди в руках тих, хто розпочав війну.
Двопалатний консенсус
Добре те, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Республіканська партія і особисто він підтримують введення жорсткіших санкцій проти РФ і тих країн, які допомагають обходити санкції: «Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми ввели проти Росії якомога жорсткіші санкції. І я підтримую це». Хороший дзвінок.
На столі — 500 % мита проти країн, які купують російські вуглеводні та жорсткіші санкції проти банків і енергетичного сектору.
Ми вже бачимо, що на такі дії ще немає згоди Трампа і, скоріш за все, він буде готовий накласти вето. Але очевидно, що і Сенат, і Палата представників усвідомили, що Москва висуває вимоги, щоб просто зірвати переговори і тягне час для літньої кампанії.
Звісно, операція «Павутина» виправдана — бо коли тобі погрожують стратегічним бомбардуванням, якщо ти не виконаєш умов, які неможливо виконати, то треба бити і бити сильно.