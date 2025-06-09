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Генштаб підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів"

Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. 

Генштаб підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів"
Ураження об'єкта ВПК у РФ
Фото: Генштаб

Українські дрони уразили в Росії об'єкт ВПК, де виготовляли антени для "шахедів". Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. 

Про це інформує Генштаб. 

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ «ВНИИР-Прогресс» ТОВ «АБС Електро», що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф", – йдеться в повідомленні. 

У Генштабі зазначили, що це – об'єкт воєнно-промислового комплексу, виробник навігаційного обладнання. Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Результати ураження уточнюються.

Обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер") застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України.

  • Раніше росіяни в Тамбовській і Воронезькій областях поскаржилися на нічну атаку. Загалом міністерство оборони країни-окупантки заявило про збиття 49 дронів над 6 областями.
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