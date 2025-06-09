Генштаб підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів"

Українські дрони уразили в Росії об'єкт ВПК, де виготовляли антени для "шахедів". Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Про це інформує Генштаб.

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ «ВНИИР-Прогресс» ТОВ «АБС Електро», що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що це – об'єкт воєнно-промислового комплексу, виробник навігаційного обладнання. Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Результати ураження уточнюються.

Обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер") застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України.