Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранений чоловік

Повідомлень про пошкодження майна не надходило.

198 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

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