Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранений чоловік

Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки. 285 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Запоріжжя.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку.
198 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Повідомлень про пошкодження майна не надходило.
- Нещодавно росіяни завдали майже 700 ударів по Запорізькій області і вбили там чоловіка.