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Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранений чоловік

Від атак ворога постраждали 14 населених пунктів області. 

Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранений чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки. 285 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Запоріжжя.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку.

198 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Повідомлень про пошкодження майна не надходило.

  • Нещодавно росіяни завдали майже 700 ударів по Запорізькій області і вбили там чоловіка.
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