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Окупанти упродовж дня поранили чотирьох мешканців Херсонщини

Ворог обстрілював населені пункти Херсонської області із артилерії та безпілотних літальних апаратів.

Окупанти упродовж дня поранили чотирьох мешканців Херсонщини

Четверо людей поранені сьогодні на Херсонщині внаслідок чергової російської агресії.

Як повідомили у прокуратурі, сьогодні, 8 червня 2025 року збройні сили РФ вкотре обстрілювали населені пункти області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та безпілотних літальних апаратів.

 Станом на 19:00 відомо про чотирьох постраждалих цивільних через атаки на Антонівку.

 Всі вони отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з дронів на вулиці населеного пункту. 

Також зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт. 

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

  • Поліція Херсонщини за тиждень провела 38 евакуацій.
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