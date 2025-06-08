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​У лікарні помер ще один залізничник, який постраждав через атаку росіян по Малій Південній залізниці в Харкові

Лікарі боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. 

​У лікарні помер ще один залізничник, який постраждав через атаку росіян по Малій Південній залізниці в Харкові
пошкодження приміщеня залізниці в Харкові

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання двома КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові 7 червня.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Втрати, з якими неможливо змиритися... Володимир Ковтун - він вже не працював на залізниці, пішов на пенсію у 2022 році, але працював до того тут же із залізничною малечею інструктором. І рокового вечора був поруч. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося - Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні", - написав Перцовський у фейсбуці.

Раніше повідомлялося про загибель в.о. начальника Дитячої дороги Ганни Деменкової, вона загинула на місці.
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