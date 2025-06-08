​​Росіяни почали використовувати китайську лазерну зброю проти українських дронів, - ISW

Російські війська почали використовувати для боротьби з українськими дронами лазерну зброю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські розробники продовжували тестувати та впроваджувати нові заходи боротьби з дронами, такі як бойові лазери, інструменти для перерізання волоконно-оптичних кабелів та адаптації засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - йдеться у повідомленні.

30 травня російські мілблогери опублікували кадри, на яких видно, як російська мобільна група протиповітряної оборони використовує лазерну систему протиповітряної оборони проти сталевої пластини для збиття українських безпілотників. Російський паблік bmpd пише, що показаний на відео бойовий лазерний комплекс є китайською маловисотною лазерною системою Low-Altitude Laser Defending System, яка використовується Народною збройною поліцією КНР.

"Мілітарний" повідомив, що Silent Hunter ("Тихий мисливець") - це волоконно-оптичний лазер потужністю 30 кВт, встановлений на шасі позашляховика, який оснащений радаром і оптичною станцією для виявлення, відстеження та цілевказання. Він може виявляти цілі на відстані до 5 км, а його оптичні системи можуть відстежувати цілі в межах 3 км.