Унаслідок російського обстрілу у Краматорську постраждала людина

Через російську атаку на місто Краматорськ на Донеччині поранень зазнала одна людина, пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

"Краматорськ о 03:55 зазнав три ворожих удари — цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору", — йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку поранень зазнала одна людина.

Встановлюються остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.