Унаслідок російського обстрілу у Краматорську постраждала людина

Через російську атаку на місто Краматорськ на Донеччині поранень зазнала одна людина, пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
"Краматорськ о 03:55 зазнав три ворожих удари — цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору", — йдеться у повідомленні.
Через ворожу атаку поранень зазнала одна людина.
Встановлюються остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.
- Упродовж минулої доби російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини, ще дев'ятеро зазнали поранень.