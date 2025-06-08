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Обстріли Харківщини: ворог вбив та поранив 26 мирних жителів

Під масованим ворожим обстрілом знову опинився Харків.

Обстріли Харківщини: ворог вбив та поранив 26 мирних жителів
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували місто Харків і ще дев'ятьох населених пунктів області. Через ворожі обстріли три людини загинули, 23 постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 18; у селищі Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік; у с. Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, постраждав 47-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: ракету Х-59, КАБи, БПЛА типу "Шахед", "Герань-2", "Ланцет", "Молнія" та інші.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у м. Харків пошкоджено три приватні будинки, адмінбудівлю, будівлю "Дитячої залізниці", нежитлову будівлю, іподром та три автомобілі.

Фото: Олег Синєгубов

У Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, трубу газопостачання. 

У Куп'янському — два приватні будинки, господарчі споруди, в Ізюмському — складську будівлю, автомобіль, екскаватор, у Чугуївському — два автомобілі.
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