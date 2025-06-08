ЗС РФ упродовж доби атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще дев'ятеро постраждали.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Через терор РФ 1 людина загинула, 9 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Садове, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Микільське, Білозерка, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Миколаївка, Тягинка, Милове, Львове, Бургунка, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Крупиця, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новорайськ, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136", — повідомив Прокудін.