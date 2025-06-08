Сили оборони знищили за добу 1120 окупантів, ворожий винищувач та сім танків

За добу ЗСУ ліквідували 1120 російських окупантів, ворожий літак та 7 танків. Загальні втрати росіян складають близько 996 150 осіб.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 996 150 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10911 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
- артилерійських систем – 28892 (+42) од,
- РСЗВ – 1410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+2) од,
- літаків – 414 (+1) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)
Дані уточнюються.