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Сили оборони знищили за добу 1120 окупантів, ворожий винищувач та сім танків

На війні в Україні РФ втратила вже близько 996 150 військових.

Сили оборони знищили за добу 1120 окупантів, ворожий винищувач та сім танків
Фото: Сухопутні війська

За добу ЗСУ ліквідували 1120 російських окупантів, ворожий літак та 7 танків. Загальні втрати росіян складають близько 996 150 осіб.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 996 150 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10911 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28892 (+42) од,
  • РСЗВ – 1410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+2) од,
  • літаків – 414 (+1) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)

Дані уточнюються.
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