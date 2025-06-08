Сили оборони знищили за добу 1120 окупантів, ворожий винищувач та сім танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували 1120 російських окупантів, ворожий літак та 7 танків. Загальні втрати росіян складають близько 996 150 осіб.

На війні в Україні РФ втратила вже близько 996 150 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies