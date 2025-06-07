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ОВА: у Білозерці на Херсонщині загинула людина після обстрілів РФ

Також через атаку постраждали двоє людей.

ОВА: у Білозерці на Херсонщині загинула людина після обстрілів РФ
Білозерка
Фото: Вікіпедія

Увечері 7 червня російська армія вдарила з артилерії по Білозерці на Херсонщині.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу отримала несумісні з життям травми 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку. 

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг», - додав Прокудін.

Медики надали обом потерпілим допомогу на місці. Від госпіталізації люди відмовились.

  • Того ж дня росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона.
  • Крім того, ворог атакував двічі Антонівку, а також Кіндійку. Там троє людей постраждали.
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