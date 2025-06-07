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Генштаб ЗСУ: окупанти зробили 45 спроб потіснити Сили оборони із позицій на Покровському напрямку

На Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак росіян.

Генштаб ЗСУ: окупанти зробили 45 спроб потіснити Сили оборони із позицій на Покровському напрямку
український військовий
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 7 червня на фронті відбулися 119 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Марчихина Буда, Покровка, Проходи, Тур’я, Мар’їне, Середина-Буда, Клюси, Велика Писарівка, Тимофіївка, Покровське Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Осоївка Сумської області.

На Харківському напрямку українські захисники відбили один штурм окупантів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському точиться бій в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському українські захисники відбили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому противник дев’ять разів атакував неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 38 атак. Сім боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Сухий Яр та Новоекономічне.

На Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Комишуваха, Маліївка, Ольгівське.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Малинівки, ще три боєзіткнення тривають. Водночас загарбники завдали авіаударів по Залізничному.

Українські війська зупинили один ворожий штурм на Оріхівському напрямку, окупанти намагалися просуватися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському ворог здійснив дві спроби просунутися вперед  — успіху не мав.

На Курському українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників, ще чотири зіткнення досі триває. Противник від початку доби завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіабомби та здійснив 101 артилерійський обстріл.
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