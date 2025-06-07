ДПСУ: у пунктах пропуску на Львівщині очікують збільшення пасажиропотоку до 40%

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок у напрямку виїзду з України.

У пунктах пропуску Львівській області з настанням літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку до 40%.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Найбільші черги очікуються у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині", які вважаються найбільш завантажені, зокрема, у напрямку виїзду з України.

У пунктах пропуску "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів" рівень завантаження середній.

Пункти пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця" з найменшим навантаженням. Прикордонники радять ці пункти пропуску для тих, хто хоче мінімізувати час у дорозі.

У пункті пропуску "Шегині" тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи. Зокрема проводиться прокладання інженерних мереж, демонтаж старого дорожнього покриття, що тимчасово обмежує рух легкового та вантажного транспорту в напрямку виїзду з України.

У ДПСУ радять обирати для виїзду з України будні дні, бажано ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження найменше. Для в’їзду до України кращим варіантом є вихідні.