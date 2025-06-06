У Дрогобицькому районі Львівщини через атаку РФ пошкоджений промисловий об'єкт (доповнено)

У ніч на 6 червня ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Як повідомили у ОВА, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Тамвже працюють енергетики. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

Доповнення. Пізніше у ОВА додали, що уночі над Львівською областю збили три ворожі ракети. Низький уклін за це нашим оборонцям неба.