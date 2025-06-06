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У Дрогобицькому районі Львівщини через атаку РФ пошкоджений промисловий об'єкт (доповнено)

Ворог атакував область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

У Дрогобицькому районі Львівщини через атаку РФ пошкоджений промисловий об'єкт (доповнено)
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: facebook/Максим Козицький

У ніч на 6 червня ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Як повідомили у ОВА, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Тамвже працюють енергетики. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. 

Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

Доповнення. Пізніше у ОВА додали, що уночі над Львівською областю збили три ворожі ракети. Низький уклін за це нашим оборонцям неба.

  • Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах.
  • У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
  • У Луцьку п'ятеро людей поранені внаслідок влучання в будинок.
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