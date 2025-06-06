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У російському Брянську палає аеродром та детонують боєприпаси

Попередньо відбулося влучання у ракетні комплекси ППО.

У російському Брянську палає аеродром та детонують боєприпаси
Пожежа з детонацією в аеропорту Брянська
Фото: Telegram

Мережею ширяться світлини та відео з російського Брянська, де в районі місцевого аеродрому пролунали гучні вибухи, після чого місцеві бачили сильну пожежу та ознаки детонації боєприпасів.

За попередніми даними, внаслідок успішного застосування засобів ураження могли бути пошкоджені та знищені ракетні комплекси протиповітряної оборони, які ворог застосовує не лише для протидії у своєму небі, але й для балістичного обстрілу території України.

Загалом ніч для росіян має бути неспокійна: моніторингові канали стверджують, що відбувся запуск чималої кількості дронів. Проте в українських областях теж фіксуються БПЛА.
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