У російському Брянську палає аеродром та детонують боєприпаси

Мережею ширяться світлини та відео з російського Брянська, де в районі місцевого аеродрому пролунали гучні вибухи, після чого місцеві бачили сильну пожежу та ознаки детонації боєприпасів.

За попередніми даними, внаслідок успішного застосування засобів ураження могли бути пошкоджені та знищені ракетні комплекси протиповітряної оборони, які ворог застосовує не лише для протидії у своєму небі, але й для балістичного обстрілу території України.

Загалом ніч для росіян має бути неспокійна: моніторингові канали стверджують, що відбувся запуск чималої кількості дронів. Проте в українських областях теж фіксуються БПЛА.