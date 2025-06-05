Сирський: у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів

Українські захисники продовжують знищувати артилерію російських окупаційних військ.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
“Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)”, - повідомив Сирський.
Він додав, що від початку 2025 року росіяни втратили 7 218 одиниць різних артилерійських систем.
- За допомогою дронів у травні вдалося знищити майже 90 тисяч російських цілей.
- А 20 травня повідомили, що з початку року Сили оборони ліквідували 185 тис. російських окупантів