Сирський: у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів

Від початку року армія РФ втратила понад 7 тисяч різних артсистем.

Українські захисники продовжують знищувати артилерію російських окупаційних військ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)”, - повідомив Сирський.

Він додав, що від початку 2025 року росіяни втратили 7 218 одиниць різних артилерійських систем.