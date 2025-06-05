Спецпідрозділ НГУ “Тайфун” переформатують в окрему військову частину

У структурі Національної гвардії України з'явиться нова військова частина.

Про це повідомив начальник Управління безпілотних систем Нацгвардії Максим Скляр, передає Укрінформ.

"Спілкувався з командувачем (Національної гвардії України - ред.) днями. Командувачем прийнято рішення щодо переформатування "Тайфун" в окрему юридичну особу, по суті в окрему військову частину, але в якому статусі - ви дізнаєтесь про це пізніше", - повідомив Скляр.

Він нагадав, що "Тайфун” створювали для розвитку і нарощування бойових спроможностей підрозділів безпілотних систем НГУ. “Тайфун” презентували у серпні 2024 року у Києві.

, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник .