Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині отримав поранення мирний мешканець

За день 5 червня російська окупаційна армія атакувала 5 громад Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади протягом дня потерпали від ворожих атак. Загалом їх було понад два десятки”, - йдеться у повідомленні.

Лисак уточнив, що в лікарні залишається чоловік, який отримав поранення зранку.

Внаслідок російських атаку у Нікопольському районі потрощені три приватні будинки, у двох з яких виникли пожежі, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка й господарська споруда.