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Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині отримав поранення мирний мешканець

Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 20 разів.

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині отримав поранення мирний мешканець
Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині отримав поранення мирний мешканець
Фото: Сергій Лисак

За день 5 червня російська окупаційна армія атакувала 5 громад Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади протягом дня потерпали від ворожих атак. Загалом їх було понад два десятки”, - йдеться у повідомленні. 

Лисак уточнив, що в лікарні залишається чоловік, який отримав поранення зранку. 

Внаслідок російських атаку у Нікопольському районі потрощені три приватні будинки, у двох з яких виникли пожежі, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка й господарська споруда.
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