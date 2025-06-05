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ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям, які пішли в "поліцію ДНР"

Один із зрадників навіть став "генералом". 

ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям, які пішли в "поліцію ДНР"
Фото: ДБР

Двом колишнім українським правоохоронцям, які пішли на службу до окупаційної "влади ДНР" і зараз обіймають посади "заступників начальника поліції "МВС ДНР" заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. 

Один із підозрюваних звільнився з МВС України у 2013 році у званні полковника та повернувся до Донецька. Там він працевлаштувався до окупантів, а у 2023 році отримав звання "генерал-майор поліції" та став "заступником начальника поліції оперативної діяльності". За службу окупанти нагородили його "орденом мужества".

Другий колишній правоохоронець був звільнений з МВС України у 2014 році за порушення дисципліни. Він також залишився у тимчасово окупованому Донецьку, де пішов служити до так званого "МВС ДНР". Там він також обійняв посаду "заступника начальника поліції".

Обидва беруть активну участь у пропагандистських заходах окупантів, підтримують політику окупантів та працюють на російський режим.

Їх підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), одному з фігурантів також інкримінується державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). За ці злочини передбачено до 15 років позбавлення волі. 
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