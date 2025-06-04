Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років ув’язнення

Також у власність України передали його доменне ім’я та YouTube-канал.

Вінницький міський суд заочно засудив проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпеки України 4 червня.

Шарія визнали винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За матеріалами слідства, після початку повномасштабної війни Шарій співпрацював з ФСБ Росії та допомагав знімати і поширювати постановочні відео з допитами українських військовополонених. Він консультував окупантів, як ставити запитання, здійснював монтаж, видаляючи кадри з ознаками катувань.

Встановлено, що матеріали для відео Шарій отримував через Антона Шевцова — колишнього керівника поліції Вінниччини, який переховується в Севастополі і теж підозрюється у держзраді.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ. До Шарія також застосували спецконфіскацію — у власність України передали його доменне ім’я та YouTube-канал.

СБУ повідомила, що тривають заходи з розшуку і притягнення засуджених до відповідальності.