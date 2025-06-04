Mountain Seed Foundation реалізує новий реабілітаційний проєкт для родин загиблих військових та ветеранів

У травні 2025 року благодійний фонд Mountain Seed Foundation розпочав нову довготривалу програму підтримки ветеранів російсько-української війни, їхніх родин, а також родин загиблих військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісти.

Місцем реалізації проєкту стала Чорна Гора біля міста Виноградів (Закарпатська область) — саме тут за підтримки американського Фонду Баффета, фонд MSF облаштував скелелазні маршрути Via Ferrata. Проєкт триватиме до травня 2026 року, а після завершення маршрут буде відкритим для громадського користування.

Цей проєкт є продовженням програм Mountain Seed Foundation, яка підтримує українські родини, що зазнали втрат через війну, та допомагає їм знайти сили для подальшого життя з 2022 року, проводячи табори в Австрії та Словенії.

«Наша мета — не лише надати ресурс і можливість відпочинку, а й навчити людей, які пережили травму цієї війни, знову наповнювати життя моментами, що покращують його якість. Ми прагнемо допомогти налагодити стосунки в родині, а через досвід скелелазіння — подолати страхи і усвідомити: можна підкорювати не лише гірські вершини, а й власні внутрішні бар’єри, відновлюючи віру у власні сили», — пояснює Ірина Приходько, директорка програми та співзасновниця Mountain Seed Foundation.

Проєкт стартував у травні — саме з таборів для родин ветеранів. З 18 по 24 травня на базі відпочинку «Чорна гора» відбувся перший заїзд для родин з Києва. З 25 по 31 травня — другий табір, у якому взяли участь родини ветеранів із Луцького Мілітарі Хабу.

Упродовж першого тижня програму втілювала міжнародна команда MSF з США, Словеніі, Австрії, Румунії а в другому — до роботи долучилась українська команда. Програма включала арт-терапію, скелелазіння, рафтинг, а також терапевтичні сесії, які проводила професорка Єльського університету Аміт Орен.

«Ми не просто допомагаємо долати маршрут. Ми допомагаємо долати свої внутрішні страхи. І коли діти або дружини героїв після підйому на скелю кажуть, що відчули жагу до життя, ми розуміємо, що все робимо правильно», — зазначає Ірина Приходько.

Організатори переконані, що фізична активність на природі здатна стати першим кроком до емоційного відновлення, а створення сталої, безпечної інфраструктури Via Ferrata дозволить реалізовувати такі програми регулярно.

«Чорна Гора — це лише початок. Ми хочемо масштабувати програму і зробити з неї модель підтримки для всієї країни», — підсумовує Ірина Приходько.

Довідка

Mountain Seed Foundation (MSF) — неприбуткова благодійна організація зі штаб-квартирою в Айдахо (США), заснована у 2021 році. Її головна місія — надання психологічної підтримки українським родинам, які постраждали внаслідок війни, через поєднання арт-терапії, природотерапії та фізичної активності, зокрема скелелазіння.

Фонд відомий завдяки:

· Реабілітаційним таборам у Австрійських Альпах, де проводяться сесії психологічної підтримки, розроблені професоркою Єльського університету.

· Документальному фільму «Camp Courage» від режисера National Geographic (доступний на Netflix), який розповідає історію дівчинки Мілани з Маріуполя.

· Сюжету на CBS«60 Minutes» (під час другого табору всесвітньо відомий журналіст Скотт Пеллі та команда програми «60 Minutes» відвідали табір і зняли репортаж про діяльність MSF в Австрії).

· Програмам Mini Base Camp у Львові, Черкасах і Києві — урокам скелелазіння та психологічній підтримці для дітей і жінок військових.

· Проведенню таборів для родин ветеранів, загиблих військовослужбовців, а також сімей біженців в Австрійських Альпах (Черкаська та Дніпропетровська області, міста Миколаїв і Київ, та з інших регіонів України).

· Гуманітарній діяльності: евакуація родин з небезпечних регіонів України, забезпечення військових генераторами, міжнародна інформаційна присутність (CBS, Voice of America, Outside Magazine).

Фонд об’єднує зусилля американських ветеранів і міжнародних фахівців задля відновлення українських родин, які постраждали від війни.