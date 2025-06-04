Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині шестеро постраждалих. Одна людина загинула (доповнено)

Упродовж дня російські окупанти обстріляли Нікополь та інші громади району на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілів шестеро цивільних постраждали.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Складний для Нікопольщини день. Окрім п’яти постраждалих, поранень дістала 83-річна мешканка Марганця. Жінці надали всю необхідну допомогу", — каже він.

Упродовж дня ворог обстріляв Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку громади району і Нікополь. Застосовував дрони й артилерію.

Пошкоджень зазнали магазин та цивільний автомобіль. Знищений гараж, потрощені чотири приватні будинки. Пошкоджені також газогін і лінія електропередач.

Опісля Лисак додав, що у лікарні померла жінка, яка сьогодні постраждала через атаку на Нікополь.

"За уточненими даними, їй було 45 років. Медики до останнього боролися за її життя. Та поранення виявилися надто важкими", - зауважив очільник області.