Президент ще не визначився із кандидатурою командувача Сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський поки не визначився із кандидатурою командувача Сухопутних військ. Про це він сказав на пресконференції, передає Суспільне.

Михайло Драпатий, який керував Сухопутними військами з листопада, подав у відставку 1 червня – після російського удару по полігону в Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули й були поранені військовослужбовці. Він сказав, що відчуває персональну відповідальність за те, що такі трагедії продовжують траплятися.

Учора після розмови з президентом Драпатий сказав, що залишається в строю. Його призначили командувати Об'єднаними силами. А Сухопутні війська незабаром мають отримати нового очільника.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина", – сказав президент.