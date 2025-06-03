Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський призначив Драпатого командувачем Обʼєднаних сил (уточнено)

Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239-му полігоні.

Зеленський призначив Драпатого командувачем Обʼєднаних сил (уточнено)
​Михайло Драпатий
Фото: ​Михайло Драпатий

Президент призначив Михайла Драпатого, який подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ, командувачем Об'єднаних сил. Драпатий подав у відставку після російського удару по полігону 1 червня.

До Сухопутних військ, за словами міністра оборони, "незабаром буде призначена нова людина". Президент сказав, що "Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина".

Сьогодні увечері Михайло Драпатий повідомив про розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

“Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти. Пояснив Главі держави причини свого рішення”, – написав Драпатий. 

Він додав, що Володимир Зеленський підтримав його і запропонував зосередитись на війні, фронті, перемозі. 

Михайло Драпатий подякував Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Драпатий наголосив, що необхідно змінювати культуру всередині війська, зокрема ставлення командирів до бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

“Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше. Слава Україні!” – підсумував Михайло Драпатий.

Пізніше президент України повідомив, що Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, а системою Сухопутних військ займатиметься інша людина.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies