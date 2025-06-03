Зеленський призначив Драпатого командувачем Обʼєднаних сил (уточнено)

Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239-му полігоні.

Президент призначив Михайла Драпатого, який подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ, командувачем Об'єднаних сил. Драпатий подав у відставку після російського удару по полігону 1 червня.

До Сухопутних військ, за словами міністра оборони, "незабаром буде призначена нова людина". Президент сказав, що "Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина".

Сьогодні увечері Михайло Драпатий повідомив про розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

“Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти. Пояснив Главі держави причини свого рішення”, – написав Драпатий.

Він додав, що Володимир Зеленський підтримав його і запропонував зосередитись на війні, фронті, перемозі.

Михайло Драпатий подякував Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія.

Драпатий наголосив, що необхідно змінювати культуру всередині війська, зокрема ставлення командирів до бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

“Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше. Слава Україні!” – підсумував Михайло Драпатий.

Пізніше президент України повідомив, що Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, а системою Сухопутних військ займатиметься інша людина.