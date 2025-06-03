Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулися 22 бої

Станом на 16.00 3 червня на фронті вже відбулося 81 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штабу ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Чуйківка, Дмитрівка, Покровка, Тур’я, Попівка, Суми, Петрушівка, Середина Буда, Біла Береза та Порозок Сумської області. Ворог завдав авіаційного удару по Осоївці на Сумщині.

Також противник тричі атакував позиції українських військ у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів на Харківському напрямку.

На Куп’янському тривають три ворожі штурми позицій наших захисників в районах Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степового.

Агресор вісім разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Нового Миру.

На Краматорському українські оборонці відбивали дві атаки противника в бік Білої Гори. Один бій триває.

На Торецькому ворог вісім разів атакував позиції наших військ в районах Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському відбулися 22 бої у районах Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в напрямку Миролюбівки й Новомиколаївки. Дотепер триває два бойових зіткнення. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

Окупанти 17 разів намагалися прорватися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря на Новопавлівському напрямку. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Степового та Щербаків на Оріхівському напрямку.

На Сіверському та Придніпровському противник наступальних дій не проводив.

На Курському українські захисники відбили 11 атак. Крім цього, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, застосувавши 13 керованих бомб, і здійснив 127 обстрілів.