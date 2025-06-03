Генштаб підтвердив ураження 41 військового літака росіян

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.
За інформацією командування, вдалося знищити стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден РФ.
«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - йдеться в повідомленні Генштабу.
- Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".