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Генштаб підтвердив ураження 41 військового літака росіян

Серед них - стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Генштаб підтвердив ураження 41 військового літака росіян
супутникові знімки аеродрому «Белая» в Іркутській області РФ
Фото: Х/Chris Biggers

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.

За інформацією командування, вдалося знищити стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден РФ.

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втрати росіян станом на 3 червня 2025 року
втрати росіян станом на 3 червня 2025 року

«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - йдеться в повідомленні Генштабу.

  • Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
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