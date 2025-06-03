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Рада підтримала за основу створення двох спеціалізованих адмінсудів

Створення цих судів було одним з прострочених “маяків” МВФ.

Рада підтримала за основу створення двох спеціалізованих адмінсудів
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону № 13302 про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). 

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 250-ма голосами. 

Згідно з документом, ці два суди мають розташовуватися в Києві. Їхня територіальна юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Створення цих судів, як раніше зазначали нардепи, було одним з прострочених “маяків” МВФ.

Нагадаємо, 26 лютого, Верховна Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС. 

Закон передбачає проведення конкурсів на посади суддів і формування Експертної ради.

Конкурс на посади суддів: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Формування Експертної ради: до складу входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.

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