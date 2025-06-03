У Раді ініціювали створення ТСК для розслідування діяльності Андрія Портнова

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді ініціює створення Тимчасової слідчої комісії стосовно незаконної діяльності Андрія Портнова – заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, який, за даними медіа, і після цього зберігав вплив на окремі суди. Про це на засіданні Ради заявила народна депутатка Вікторія Сюмар, передає пресслужба політсили.
Сюмар назвала класичним реваншем повернення Портнова до України в 2019 році. Вона нагадала, що тоді студенти протестували через призначення його почесним професором кафедри конституційного права.
"Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з росією, харківські угоди та закони 16 січня, чомусь знадобилась новій владі", – сказала депутатка.
Вона вважає, що, попри смерть Портнова, його справа жива.
"Єдиний вихід зараз – створена ним система має бути знищена. Але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії", – пояснила Вікторія Сюмар.
Вона вважає, що потрібно відповісти на питання, чому Портнов повернувся у 2019 році (перед другим туром виборів) і як він отримав державну охорону. А також – з ким з Офісу президента він зустрічався за декілька днів до своєї смерті.
- Андрій Портнов судився проти українських медіа та представників громадянського суспільства, вимагаючи від них спростування інформації, яка йому не подобалася. Зокрема, судився проти LB. Також він оскаржував європейські санкції проти себе.
-
За повідомленням проєкту Схеми: корупція в деталях 3 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ Портнов втік із України через Закарпатську область. За припущенням Сергія Стерненка він скористався допомогою заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова. Син Портнова покинув Україну 23 березня 2022 року: виїхав як волонтер по гуманітарну допомогу.