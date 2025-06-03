У Раді ініціювали створення ТСК для розслідування діяльності Андрія Портнова

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді ініціює створення Тимчасової слідчої комісії стосовно незаконної діяльності Андрія Портнова – заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, який, за даними медіа, і після цього зберігав вплив на окремі суди. Про це на засіданні Ради заявила народна депутатка Вікторія Сюмар, передає пресслужба політсили.

Сюмар назвала класичним реваншем повернення Портнова до України в 2019 році. Вона нагадала, що тоді студенти протестували через призначення його почесним професором кафедри конституційного права.

"Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з росією, харківські угоди та закони 16 січня, чомусь знадобилась новій владі", – сказала депутатка.

Вона вважає, що, попри смерть Портнова, його справа жива.

"Єдиний вихід зараз – створена ним система має бути знищена. Але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії", – пояснила Вікторія Сюмар.

Вона вважає, що потрібно відповісти на питання, чому Портнов повернувся у 2019 році (перед другим туром виборів) і як він отримав державну охорону. А також – з ким з Офісу президента він зустрічався за декілька днів до своєї смерті.