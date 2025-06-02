Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Норвегії зміцнення української ППО

Також сторони обговорили продовження підтримки України та інвестиції в оборонку.

У Вільнюсі Президент Володимир Зеленський зустрівся із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили продовження підтримки України та посилення тиску на Росію.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Президент обговорив із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере продовження підтримки України – зміцнення ППО, інвестиції в оборонку, важливість продовження та посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій.

"Цінуємо підтримку з боку Норвегії, нашу безпекову та оборонну співпрацю й координацію зусиль для досягнення справедливого та сталого миру. Детально вивчаємо можливості робити разом іще більше в усіх вимірах. Дякую Премʼєр-міністру, народу Норвегії, усім, хто допомагає нам у захисті життя", — написав глава держави.