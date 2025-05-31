Глава держави висловив сподівання, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій проти Росії, щоб допомогти встановленню миру.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 травня розповів про ситуацію із підготовкою до чергового раунду переговорів з Росією в Стамбулі у понеділок, 2 червня.

“Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою”, – сказав президент.

За його словами, станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул: “У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно”.

Глава держави повідомив, що він із цього приводу вчора говорив з президентом Туреччини Ердоганом.

“Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру”, – сказав Зеленський.