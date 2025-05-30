Зеленський зустрівся із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

Політики обговорили санкційний тиск на РФ, зустріч у Стамбулі, посилення ППО і доходи від заморожених активів Росії.

Сьогодні, 30 травня, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії.

Як повідомили у Офісі президента, ключовими темами зустрічі були законодавча ініціатива Сполучених Штатів щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.

Володимир Зеленський подякував американським сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч на 24 квітня Росія вбила 13 людей. Президент наголосив, що Україна цінує цей жест підтримки та солідарності.

Політики обговорили зустріч у Стамбулі та її єдиний результат, який Росія не заблокувала, – обмін полоненими. Президент нагадав, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити адженду зустрічі, яка запланована на 2 червня у Стамбулі.

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи РФ на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує стійко боротися проти агресора.

На зустрічі також говорили про збільшенню тиску на Росію, зокрема обговорили законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти РФ. За словами глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів. Крім того, президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Серед інших важливих тем – посилення протиповітряної оборони України для захисту людей від постійних російських ракетно-дронових обстрілів і можливість використання коштів від заморожених російських активів.

Крім цього, йшлося про повернення депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей.

Також сторони обговорили Угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Володимир Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.