Суспільне: Зеленський не скорочував візит до Німеччини

Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини відбувся у повному обсязі відповідно до заздалегідь узгодженого плану.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.
Джерело наголосило, що програма візиту президента України була виконана за один день. Водночас перебування Володимира Зеленського у Німеччині на другий день офіційно не планувалося.
“Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - повідомило джерело Суспільного.
Раніше видання Spiegel повідомляло, що Володимир Зеленський після візиту до Берліну вирушить одразу до Києва. Це начебто станеться через загрозливу ситуацію в Сумській області.
- Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенти обговорили співпрацю на державному та регіональному рівнях.
- Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова фінасувати виробництво українських далекобійних систем. При цьому, за словами Мерца, не буде жодних обмежень щодо дальності застосування цих далекобійних систем.