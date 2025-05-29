Суспільне: Зеленський не скорочував візит до Німеччини

Раніше видання Spiegel повідомляло, що Зеленський після візиту до Берліну вирушить одразу до Києва через загрозливу ситуацію на Сумщині.

Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини відбувся у повному обсязі відповідно до заздалегідь узгодженого плану.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Джерело наголосило, що програма візиту президента України була виконана за один день. Водночас перебування Володимира Зеленського у Німеччині на другий день офіційно не планувалося.

“Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - повідомило джерело Суспільного.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що Володимир Зеленський після візиту до Берліну вирушить одразу до Києва. Це начебто станеться через загрозливу ситуацію в Сумській області.