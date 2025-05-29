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Суспільне: Зеленський не скорочував візит до Німеччини

Раніше видання Spiegel повідомляло, що Зеленський після візиту до Берліну вирушить одразу до Києва через загрозливу ситуацію на Сумщині.

Суспільне: Зеленський не скорочував візит до Німеччини
Зеленський і Мерц, Берлін, 28 травня 2025
Фото: EPA/UPG

Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини відбувся у повному обсязі відповідно до заздалегідь узгодженого плану.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Джерело наголосило, що програма візиту президента України була виконана за один день. Водночас перебування Володимира Зеленського у Німеччині на другий день офіційно не планувалося.

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“Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - повідомило джерело Суспільного.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що Володимир Зеленський після візиту до Берліну вирушить одразу до Києва. Це начебто станеться через загрозливу ситуацію в Сумській області. 

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