Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
ГоловнаПолітика

МЗС: російський терор проти херсонців є ганебною тактикою проти цивільних людей

У МЗС України прокоментували спецдоповідь ООН про російський терор проти херсонців.

МЗС: російський терор проти херсонців є ганебною тактикою проти цивільних людей
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України вітає оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських БпЛА по цивільним людям у Херсоні та інших населених пунктах правобережної частини області.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві наголошують, що це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край.

"Доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку Російської Федерації, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари РФ по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них", — ідеться у заяві відомства.

Зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.

Результати об’єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам.

У МЗС України закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб  змусити агресора припинити злочини проти цивільних людей. Наголошуємо на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

"МЗС України підтверджує свою готовність до подальшої тісної співпраці з Комісією ООН та іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних Росією на території України", — кажуть у відомстві.

  • Херсон та область щодня потерпає від терорисничних атак російських дронів. Окупанти скидають вибухівку на літніх цивільних і дітей. 
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies