МЗС: російський терор проти херсонців є ганебною тактикою проти цивільних людей

У МЗС України прокоментували спецдоповідь ООН про російський терор проти херсонців.

Міністерство закордонних справ України вітає оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських БпЛА по цивільним людям у Херсоні та інших населених пунктах правобережної частини області.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві наголошують, що це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край.

"Доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку Російської Федерації, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари РФ по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них", — ідеться у заяві відомства.

Зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.

Результати об’єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам.

У МЗС України закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб змусити агресора припинити злочини проти цивільних людей. Наголошуємо на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

"МЗС України підтверджує свою готовність до подальшої тісної співпраці з Комісією ООН та іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних Росією на території України", — кажуть у відомстві.