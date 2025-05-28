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Мерц заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків"

Також Німеччина має намір продовжувати посилювати тиск на Росію.

Мерц заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків"
Зеленський і Мерц, Берлін, 28 травня 2025
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків". 

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"Москва хоче виграти час. На меморандум, стосовно перемовин, який анонсував Путін тиждень тому, ми все чекаємо до сьогодні. І повітряні атаки на Київ говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Це – ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США", – заявив канцлер Німеччини.

Мерц стверджує, що Німеччина має намір продовжувати посилювати тиск на Росію.

"Ми зробимо все у цьому контексті, щоб не допустити запуску "Північного потоку – 2" в експлуатацію", – сказав канцлер.

  • Також Мерц заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем. За його словами, не буде жодних обмежень щодо дальності застосування цих далекобійних систем.
  • Крім того, Німеччина фінансуватиме роботу терміналів Starlink в Україні. Берлін і Київ підпишуть документ про наміри закуповувати українські далекобійні системи.
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