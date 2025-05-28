Мерц заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків".
"Москва хоче виграти час. На меморандум, стосовно перемовин, який анонсував Путін тиждень тому, ми все чекаємо до сьогодні. І повітряні атаки на Київ говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Це – ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США", – заявив канцлер Німеччини.
Мерц стверджує, що Німеччина має намір продовжувати посилювати тиск на Росію.
"Ми зробимо все у цьому контексті, щоб не допустити запуску "Північного потоку – 2" в експлуатацію", – сказав канцлер.
- Також Мерц заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем. За його словами, не буде жодних обмежень щодо дальності застосування цих далекобійних систем.
- Крім того, Німеччина фінансуватиме роботу терміналів Starlink в Україні. Берлін і Київ підпишуть документ про наміри закуповувати українські далекобійні системи.