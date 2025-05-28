Мерц заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків".

"Москва хоче виграти час. На меморандум, стосовно перемовин, який анонсував Путін тиждень тому, ми все чекаємо до сьогодні. І повітряні атаки на Київ говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Це – ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США", – заявив канцлер Німеччини.

Мерц стверджує, що Німеччина має намір продовжувати посилювати тиск на Росію.

"Ми зробимо все у цьому контексті, щоб не допустити запуску "Північного потоку – 2" в експлуатацію", – сказав канцлер.