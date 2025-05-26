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Зеленський обговорив з Премʼєр-міністром Албанії необхідність тиску на Росію

Також сторони обговорили координацію зусиль із європейськими партнерами щодо миру в Україні.

Зеленський обговорив з Премʼєр-міністром Албанії необхідність тиску на Росію
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою під час якої чсторони обговорили необхідність тиску на Росію для припинення вогню. 

Про це інформує Офіс президента України.

Глава держави подякував за організацію саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Тирані 16 травня. Окремо Володимир Зеленський відзначив те, що підтримка України та її зміцнення були у фокусі уваги впродовж усього заходу.

Володимир Зеленський поінформував Прем'єра Албанії про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Президент наголосив, що атаки РФ вкотре демонструють, що Росія не має наміру закінчувати війну, саме тому важливо збільшити міжнародний тиск на РФ.

Окрема увага під час розмови – єдності з європейськими партнерами. Президент запросив Прем’єр-міністра Албанії взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь. 

Еді Рама запевнив, що Албанія буде представлена.

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