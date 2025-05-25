Кислиця: під час переговорів у Стамбулі Мединський заявив, що "росіяни вбивають росіян"

Російська сторона не була зацікавлена в тому, щоб були присутні саме Сполучені Штати.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розповів, що під час переговорів із РФ у Стамбулі голова російської делегації Мединський заявив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".

Про це Кислиця сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише "Суспільне.

"Наприклад, на якомусь етапі глава Російського делегації каже: "ну, ви знаєте, по суті, війна — це коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами", кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, тобі та країна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, ти не українець, ти росіянин", — розповів Кислиця.

Кислиця наголошує, що під час перемовин "кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв йшли майже суцільним потоком".

"Вже чули і про довжелезні якісь псевдо-історичні екскурси, про те, що "сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати 8 чи 6", про те, що "тут серед членів делегації дехто може втратити більше родичів", — підкреслив Кислиця.

За словами Кислиці, російська сторона "не була зацікавлена в тому, щоб були присутні саме Сполучені Штати".

"Правда, на вимогу російської сторони турки не брали участь в перемовинах. Вони дуже чемно та правильно відкрили перемовини. Міністр закордонних справ виступив на початку. І вони, по суті, закрили", — додав Кислиця.

Переговори в Стамбулі