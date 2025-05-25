Кислиця: під час переговорів у Стамбулі Мединський заявив, що "росіяни вбивають росіян"

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розповів, що під час переговорів із РФ у Стамбулі голова російської делегації Мединський заявив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".
Про це Кислиця сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише "Суспільне.
"Наприклад, на якомусь етапі глава Російського делегації каже: "ну, ви знаєте, по суті, війна — це коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами", кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, тобі та країна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, ти не українець, ти росіянин", — розповів Кислиця.
Кислиця наголошує, що під час перемовин "кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв йшли майже суцільним потоком".
"Вже чули і про довжелезні якісь псевдо-історичні екскурси, про те, що "сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати 8 чи 6", про те, що "тут серед членів делегації дехто може втратити більше родичів", — підкреслив Кислиця.
За словами Кислиці, російська сторона "не була зацікавлена в тому, щоб були присутні саме Сполучені Штати".
"Правда, на вимогу російської сторони турки не брали участь в перемовинах. Вони дуже чемно та правильно відкрили перемовини. Міністр закордонних справ виступив на початку. І вони, по суті, закрили", — додав Кислиця.
Переговори в Стамбулі
- 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.
- Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".
- Перед тим, які сідати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії. Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.
- Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.
- Нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.