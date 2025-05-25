У Херсоні російський безпілотник атакував місцевого мешканця

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника зазнав поранень місцевий житель.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько восьмої години ранку російські військові атакували з безпілотника жителя Херсона. Внаслідок скиду боєприпасу 64-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомлені.
Потерпілого госпіталізували. Він отримує необхідну допомогу у медзакладі.
- Упродовж минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула дитина, 9 людей поранені. Росіяни цілили по критичній і соціальній інфраструктурі області.