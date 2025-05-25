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У Херсоні російський безпілотник атакував місцевого мешканця

Потерпілого госпіталізували.

У Херсоні російський безпілотник атакував місцевого мешканця
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника зазнав поранень місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько восьмої години ранку російські військові атакували з безпілотника жителя Херсона. Внаслідок скиду боєприпасу 64-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомлені.

Потерпілого госпіталізували. Він отримує необхідну допомогу у медзакладі.

  • Упродовж минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула дитина, 9 людей поранені. Росіяни цілили по критичній і соціальній інфраструктурі області.
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