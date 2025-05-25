У Чернігівській області через ракетно-дронову атаку РФ загорівся ангар з вугіллям

Уночі Росія атакувала Чернігівську область із застосування ракет і безпілотників. Унаслідок влучань виникли пожежі.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

У ніч на 25 травня Чернігівська область зазнала повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах.

Фото: ДСНС України

"Займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств", — кажуть рятувальники.

Фото: ДСНС України

Через влучання загорівся ангар з вугіллям і нежитлова будівля.

Удару також зазнав обласний центр. Там пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється.