У Чернігівській області через ракетно-дронову атаку РФ загорівся ангар з вугіллям

Уночі Росія атакувала Чернігівську область із застосування ракет і безпілотників. Унаслідок влучань виникли пожежі.
Про це повідомляє ДСНС України.
У ніч на 25 травня Чернігівська область зазнала повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах.
"Займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств", — кажуть рятувальники.
Через влучання загорівся ангар з вугіллям і нежитлова будівля.
Удару також зазнав обласний центр. Там пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється.
- Наслідки масованої атаки РФ по УКраїні 25 травня: відомо про загиблих та поранених у Києв, Київщині, Миколаєві, Житомирщині. Пожежі виникли у Тернополі та Павлограді. У Сумах ворог поцілив у промислове підприємство.