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DeepState: окупантам вдалося закріпитися на Сумщині на відтинку Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка

Колишню сіру зону проєкт позначив як тимчасово окуповану.

DeepState: окупантам вдалося закріпитися на Сумщині на відтинку Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка
Фото: DeepState

Аналітичного проєкту DeepState повідомив, що окупантам вдалося закріпитися на Сумщині на відтинку Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка.

Аналітики зазначають, що в перших числах березня окупантам вдалося здійснили перші спроби зайняти позиції на Сумщині в процесі активного витіснення бійців СОУ з Курщини. Зайнявши Свердликово, ворог почав витісняти наші позиції з під кордону і формувати можливість для перекриття логістики. 

Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, які закінчилися без успіху, адже фізично села як такого вже не було і ховатися окупантам довелося у побудованих позиціях або в посадках, тоді Силам Оборони вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там пробути довго. 

Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону. 

Через Новеньке ворог довгий час здійснював захід в глибину і рухався в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і виконати на той момент актуальну задачу по фізичному закриттю логістики в Суджу. Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів. 

Через відсутність успіхів на даній ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на Журавку і Веселівку. Українські військові почали множити спроби ворога просунутися в районі Журавки, однак, ворог намацав слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб. 

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Аналітики зазначають, що постійний тиск піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в даному районі. Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село. 

Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил Оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. В даному районі окупанти використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися на відтинку Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка

Вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях. Зокрема, наші підрозділи активно працюють по окупантах в даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ.

Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка “лізе, як сарана”, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення українських сил з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій. 

Нагадаємо, сьогодні у Силах оборони України назвали фейком інформацію росіян щодо захоплення ними Юнаківки на Сумщині.

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