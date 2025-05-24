Водночас глава держави зазначив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії.

Сьогодні, 24 травня, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що завтра відбудеться третій етап обміну полоненими, загалом цими днями мають звільнити тисячу українців.

“Головне. Обмін ми сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України. Є також Нацгвардія та Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців”, – сказав президент.

Він зазначив, що завтра буде третій етап.

“Ми маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати”, – повідомив глава держави.