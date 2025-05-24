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Клименко: серед звільнених сьогодні з російського полону — 21 військовослужбовець із МВС

Додому повернулися 9 нацгвардійців та 12 прикордонників.

Клименко: серед звільнених сьогодні з російського полону — 21 військовослужбовець із МВС
Фото: Ігор Клименко

Серед звільнених під час другої частини обміну військовополонених "1000 на 1000" 24 травня, з російського полону повернувся 21 військовослужбовець МВС України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, серед 21 військовослужбовця — 9 нацгвардійців та 12 прикордонників. Більшість потрапили в полон на Донецькому напрямку.

"Ми потурбуємось про наших бійців, забезпечимо медичну допомогу, психологічну та соціальну підтримку. Зробимо усе необхідне", — каже Клименко. 

Глава МВС висловив вдячність Президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат.

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