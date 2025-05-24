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Сили оборони зупинили ворожий мотоциклетний штурм на Покровському напрямку

Сили оборони знищили 10 російських мотоциклів.

Сили оборони зупинили ворожий мотоциклетний штурм на Покровському напрямку
Фото: НГУ

Сили оборони України відбили спробу мотоциклетного штурму російських військ на Покровському напрямку. Ворожу техніку знищено. 

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку армія агресора на десяти мотоциклах атакувала в напрямках Єлизаветівки та Миролюбівки. Усю техніку вдалося знищити. Штурмові дії також відбито біля Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового, Малинівки, Лисівки, Троїцького та Андріївки", — пишуть військові.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції підрозділів Сил оборони у районі Вовчанських Хуторів та у Вовчанську. Успіхів не мав. 

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії біля Дворічанського, Кутьківки, Нової Кругляківки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Карпівка, Торське, Рідкодуб, Зелена Долина та Липове. Штурмові дії ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Яблунівки, Нової Полтавки та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. Полтавку ворог атакував із застосуванням мотоциклів, у напрямку Попового Яру задіяв чотири бронемашини та шість мотоциклів. Втрата частини техніки унеможливила подальший наступ ворога. 

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону ЗСУ у районі Веселого, Багатиря, Комара та Шевченка. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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