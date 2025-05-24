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РФ вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, є загиблі і поранені (оновлено)

Четверо людей у важкому стані.

РФ вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, є загиблі і поранені (оновлено)
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є жертви.

Оновлення. Станом на ранок 24 травня, кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. Від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. 

Оновлення. Кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит.  

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого…", — каже Кіпер.

Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

"Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!", — наголошкує очільник ОВА.

У прокуратурі Одеської області додають, що РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

"Внаслідок атаки загинув 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів. Ще 7 людей отримали поранення різного ступеня важкості, їх госпіталізовано", ідеться у повідомленні відомства.  

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