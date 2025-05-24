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На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок російських БпЛА

Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок російських БпЛА
Фото: ДСНС України

Уночі через ворожу дронову атаку в місті Березань на Київщині постраждали дві людини. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок падіння ворожих безпілотників. 

Про це інформує ДСНС України.

Вночі 24 травня у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА.

"На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", — розповіли у ДСНС.

  • Унаслідок нічної атаки по Києву постраждали щонайменше восьмеро людей. Уламки ворожих дронів упали в Оболонському, Дніпровському, Солом'янському і Шевченківському районах.
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