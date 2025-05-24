На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок російських БпЛА

Уночі через ворожу дронову атаку в місті Березань на Київщині постраждали дві людини. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок падіння ворожих безпілотників.

Про це інформує ДСНС України.

Вночі 24 травня у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА.

"На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", — розповіли у ДСНС.