Армія РФ упродовж доби обстріляла 12 населених пунктів Запорізької області

Загарбники упродовж доби завдали 403 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Щербаках, Малинівці та Малій Токмачці.
"Двоє мешканців Пологівського району постраждали під час ворожої атаки", — написав очільник ОВА.
243 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Новопавлівку.
5 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове та Новодарівку.
151 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Рівнопілля.
Загалом надійшло 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та підприємства.