Армія РФ упродовж доби обстріляла 12 населених пунктів Запорізької області

Загалом надійшло 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та підприємства.

151 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Рівнопілля.

"Двоє мешканців Пологівського району постраждали під час ворожої атаки", — написав очільник ОВА.

Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Щербаках, Малинівці та Малій Токмачці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Двоє мешканців Пологівського району постраждали під час ворожої атаки.

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