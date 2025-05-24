Bloomberg: США хочуть виключення Мединського з переговорної групи РФ

Російська делегація у Стамбулі на чолі з Мединським

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що в адміністрації Дональда Трампа дали зрозуміти Москві свою незгоду з перебуванням у складі переговорної групи щодо урегулювання війни в Україні Владіміра Мединського.

Американські чиновники передали своїм російським контактам побажання, щоб на майбутніх зустрічах делегацію з Кремля очолював хтось інший - не "прихильник жорсткої лінії".

Мединський під час перемовин у Стамбулі, за інформацією інсайдерів, погрожував Україні "вічною війною", розповідав про історичні паралелі з Північною війною та Швецією, прямо натякав на захоплення Сумської та Харківської областей, а також намагався тиснути на представників МЗС словами про "ще більше втрачених родичів" (у заступника міністра Сергія Кислиці росіяни вбили племінника).