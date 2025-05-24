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Boeing домовився про уникнення кримінальної відповідальності за аварії 737 Max

Компанія-виробник літаків заплатить понад мільярд доларів.

Boeing домовився про уникнення кримінальної відповідальності за аварії 737 Max
Boeing 737 Max
Фото: Wikipedia

Департамент юстиції США оголосив про досягнення мирової домовленості з компанією Boeing щодо кримінальної справи про порушення безпекових авіаційних регуляцій, що призвели до аварії двох літаків серії 737 Max.

Як пише The Guardian, авіагіганта не будуть надалі переслідувати в судовому порядку за катастрофи в Ефіопії та біля берегів Індонезії. Тоді, у 2018 та 2019 роках, з різницею у кілька місяців двоє нових лайнерів Boeing 737 Max розбилися через проблеми з системами контролю польоту. Загинули 346 людей.

За позасудове урегулювання Boeing заплатить 1,1 мільярда доларів, з яких не менше 445 мільйонів підуть на додаткові компенсації родичам жертв авіатрощ. У департаменті юстиції переконані, що це найкращий підсумок справи, адже "компанія понесе фінансову відповідальність, родини отримають належні виплати, а інші кошти буде вкладено у безпеку майбутніх авіаподорожей". 

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