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ЗМІ: Іран і США відновили перемовини щодо ядерної програми

У Римі відбувся п'ятий раунд перемовин.

ЗМІ: Іран і США відновили перемовини щодо ядерної програми
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

Іран та Сполучені Штати розпочали у Римі  за посередництва Оману новий раунд переговорів щодо ядерної програми.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на Іранську агенцію ISNA.

Делегацію Ірану очолює міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а американську сторону представляє спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним",

"Ми сподіваємося, що решта питань будуть з'ясовані найближчими днями, щоб ми могли рухатися до спільної мети – досягнення міцної та почесної угоди", — написав аль Бусаїді.

Іранська ядерна програма залишається одним з ключових питань у міжнародній безпеці та регіональній політиці Близького Сходу.

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Іран не погоджується на припинення ядерної програми зі збагачення урану або передачі наявних запасів, а також відмовляється від будь-яких переговорів щодо своєї балістичної програми.

Іранські чиновники також вимагають від США чітких юридичних гарантій, що Вашингтон знову не вийде з угоди — як це зробив Трамп у 2018 році під час першої каденції. Тоді США вийшли з ядерної угоди 2015 року й відновили жорсткі санкції, які сильно вдарили по іранській економіці.

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